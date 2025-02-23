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Kastamonu'da Kar Yağışına Rağmen Denize Giren Kadın Dikkat Çekti

Kastamonu'da Kar Yağışına Rağmen Denize Giren Kadın Dikkat Çekti
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Cide ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen denize girerek dalgaların arasında yüzen Gülnur Yeşilgöz, arkadaşları tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen bir kadın denize girerek dalgaların arasında yüzdü.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sahil bölgesinde etkisini sürdürüyor. Cide ilçesinde yaşayan Gülnur Yeşilgöz, soğuk hava ve kar yağışına rağmen denizde yüzdü. Dalgaların arasında yüzen kadını, yanında bulunan arkadaşları ise cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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