Kastamonu'da Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kastamonu'da mahalle muhtarlığı tarafından toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölende çocuklar müzik eşliğinde gönüllerinde doyasıya eğlendi.

Kastamonu il merkezindeki Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan çocuklar için mahalle muhtarlığı tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen sünnet şöleni öncesinde çocuklarla birlikte Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyaret edilerek, dua edildi. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde alana gelen 50 çocuğa kına yakılarak, çeşitli hediyeler verildi. Sepetçioğlu Halk Oyunu ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Kentin yerel sanatçılarından Ahmet Tufan ve ekibinin sahne aldığı sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Şölende Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından kan vermek isteyen vatandaşların kan bağışları alındı.

Çocukları mutlu etmek için 6 yıldır şölenler düzenlediklerini belirten Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "Gönlü geniş, kalbi büyük kıymetli misafirlerimiz, bizim düğünümüz bu gece en güzel olan düğündür. Çünkü birbirinden değerli protokolümüz var, birbirinden değerli misafirlerimiz var ve geleceğimizin kahramanları bugün kirveleri olmam nasip olan kıymetli sünnet çocuklarımızın katılımıyla bu yıl 6'ıncısını düzenlediğimiz geleneksel sünnet şölenimizde bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğlenmeleri için eğlence standımız bulunuyor. Müsait olanlar için Türk Kızılay'ın kan bağışı aracı bulunuyor. Kan bağışında bulunabilirsiniz. Yaptığımız organizasyon her açıdan bir fayda sağlasın istedik. Umarım başarılı olur ve amacımıza ulaşırız" dedi.

Şenlik, dua edilmesinin ardından sona erdi. - KASTAMONU