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Kartepe bayrama hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe bayrama hazır

Kartepe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi bünyesindeki birimlerin koordine içerisinde bulunacağı bayramda, personelin çalışma programı da belirlendi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları arife gününe kadar tamamlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde de temizlik çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'na kadar 60 mezarlık, 99 cami bahçesi, 165 çocuk parkı çim biçimi ve bakımları yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ise diğer birimlerle koordineli şekilde bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet verecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartepe Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Yerel, Haberler

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