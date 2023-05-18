Kartal, 19 Mayıs'ı Göksel Konseri ile Kutlayacak

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Fener alayı ile başlayacak kutlamalar, Kartal Meydanı’nda Göksel konseriyle devam edecek.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Fener alayı ile başlayacak kutlamalar, Kartal Meydanı'nda Göksel konseriyle devam edecek.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı destanının ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramın 104. yıl dönümü, Kartal genelinde coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar, yarın akşam saat 18: 00'de DJ Kadir Çetin ile başlayacak ve saat 19: 30'da Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü ile sürecek. Fener alayının ardından Kartal Meydanı'nda ünlü şarkıcı Göksel, bayram coşkusuna ortak olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını kutlamalara davet ederek şunları söyledi:

"Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılını kutluyoruz. Atatürk'ün 'Ey Türk Gençliği' diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için fener alayımıza ve konserimize davet ediyorum."