Üye Girişi
Haberler
Narin davasında 2. gün! Amca Salim Güran'dan karar öncesi son savunma
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Karslı Üretici Deve Kuşu Yetiştiriciliğine Başladı

Karslı Üretici Deve Kuşu Yetiştiriciliğine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Esenkent köyünde Metin Tetik, 22 yıllık bir hayalini gerçekleştirdi ve deve kuşu üretimine başladı. Çiftlik, yurt içi pazarında ilgi gören bir projeyle bölge tarımına yeni bir soluk getiriyor.

Burası Afrika değil Kars, Karslı üretici kenttin zorlu coğrafyasında sıra dışı bir projeye imza atarak deve kuşu üretimine başladı.

Kurduğu çiftlikte ilk olarak 5 deve kuşu ile başlayan merkez Esenkent köyünden Metin Tetik, daha önce İstanbul'da 22 yıl deve kuşu üreticiliği yaptığını, deve kuşlarının eski 35 derece soğuğa dayanıklı olduklarını belirtti.

Esenkent köyünde kendisine ait arazi üzerinde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliğine başlayan Tetik, deve kuşu başta yumurtası olmak üzere her şeyinin pazarının olduğunu kaydetti.

Çiftliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üretici Metin Tetik, "22 yıllık bir hayalimizdi. Bugüne nasipti, Ağrı Doğubayazıt'tan aldık. Bizim ki hobi değil, ileriye dönük, çiftlik olsun, kesim olsun, bugün başlayıp yarın bırakacak birisi değilim. Her türlü yemi yiyorlar, yumurta zamanı, yumurta yemi veriyoruz. Bakımlarında bir sıkıntı yok. eksi 35-40'a dayanıyorlar" dedi.

Devekuşunun gezinme alanı olan bir hayvandır, kapalı yerde kalmayı sevmez diyen Tetik, "sene de 80 yumurta veriyor. Bunlara bir aile deniliyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek oluyor. Ona da bir aile diyoruz. İleride inşallah büyüteceğiz" diye konuştu.

Karslı üreticinin bu sıra dışı girişimi kente ilk oluyor. Üretici Metin Tetik, ilgiyle karşılanan projeyi daha da geliştireceğini, başta eti olmak üzere tüyü, tırnağı, derisi ve yumurtasının pazarının bulunduğu kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyoner'e damga vuran Simge Sağın sorusu
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.