Karslı kadın girişimciden ilham veren başarı
Sunay Kazaklı, Kars'ta terzilikle başladığı meslek hayatını 30 yıl boyunca azim ve özveriyle sürdürerek, kadın emeğini üretime dönüştüren bir girişimci haline geldi. 6 öğrenciye staj imkanı sunarak gençlere tecrübesini paylaşan Kazaklı, dikiş serüvenini bir işletmeye dönüştürdü.

Kars'ta yaşayan Sunay Kazaklı, terzilikle başlayan meslek hayatını 30 yıla yayılan örnek bir emek ve azim hikayesine dönüştürdü. İlk çocuğu kız olduğunda ona elbise dikmekle başladığı dikiş serüveni, zamanla mesleki ustalığa ve girişimciliğe dönüştü.

15 yıl boyunca terzilik yapan Kazaklı, Kars'ta başladığı meslek hayatını 5 yıl Ankara'da sürdürdü. Ardından yeniden Kars'a dönerek hem mesleğini geliştirdi hem de kadın emeğini üretime dönüştürdü. Sahip olduğu usta öğretici, kalfalık ve ustalık belgeleri ile her yıl 6 öğrenciye staj imkanı sundu, gençlere tecrübesini aktardı. İşlerini büyüterek çeyiz, perde, nakış, pike ve piko üzerine hizmet veren bir işletme açan Kazaklı, burada da 15 yıl çalışarak toplamda 30 yıllık meslek hayatını tamamladı. "İşimden önce işimin güzel olması önceliğimdi" diyen Sunay Kazaklı, geceleri heyecanla sabahı beklediğini ve işine aşkla bağlı olduğunu dile getirdi. - KARS

