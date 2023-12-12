Karşıyaka Belediyesi ve Polonya'nın Gdynia Belediyesi Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık Projesine Başladı

Karşıyaka Belediyesi, Polonya'nın Gdynia Belediyesi ile Ege Orman Vakfı paydaşlığında yürütülen "Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık" projesinde bir yıl sürecek çalışmalar yoğun bir programla başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Tüm çabamız, kentimizde sıfır karbon hedefine ulaşmak için 'ikiz dönüşümü' gerçekleştirmek; yani yeşil dönüşümü dijital dönüşüm ile birlikte sağlamak ve geliştirmektir" dedi.

İklim değişikliği nedeniyle benzer risklere maruz kalabilecek iki kıyı kenti Karşıyaka ve Gydnia (Polonya); Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) çağrısıyla bir araya geldi. Yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmek ve kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmek üzere, "Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı" başlıklı bir proje hazırlandı. Karşıyaka Belediyesi, Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı'nın ortak, Katip Çelebi Üniversitesi'nin iştirakçi olduğu proje; Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan yaklaşık 100 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandı. Hibe bütçesinin proje ortakları ile birlikte proje çıktılarının hayata geçirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

PROJENİN KOORDİNATÖRÜ KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği projede çalışmalar, 1 Kasım 2023 tarihinde başlatıldı. Projede görevli Karşıyaka ekibi, Ankara'da üç gün süresince 'Hibe Yönetimi ve Görünürlük' eğitimi aldı. Bugüne kadar Karşıyaka Belediyesi, paydaşları Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı ile birlikte 7 hazırlık ve bilgi paylaşımı toplantısı düzenleyerek proje takvimindeki iş paketlerinde tanımlanan faaliyetlerine başladı. Projenin ilk izleme toplantısı da 8 Aralık'ta Karşıyaka'da yapıldı. Teknik Destek Ekibi ve Türkiye Belediyeler Birliğinden izleme uzmanları, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Orman Vakfı'nın proje ekipleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar yapılan hazırlıklar ve faaliyetler paylaşıldı, öneriler konuşuldu.

YEREL PLANLAR İÇİN DİJİTAL ARAÇLAR

Proje çerçevesinde iki kentte birlikte ya da eş zamanlı olarak yapılacak çalışma ve uygulamalarla; iklim değişikliği konusunda yerel planların hazırlanması ve izlenmesi için dijital araçlar geliştirilmesi, bunların karşılıklı adaptasyonunun sağlanması ve teknik bilgi aktarımı yapılması amaçlanıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumların iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda dönüşümünü desteklemeye yönelik iyi uygulamaların paylaşımını sağlayacak, diğer yerel yönetimlerin yararlanabileceği bütüncül bir modelin altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

HEDEF YEŞİL GELECEĞE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE BİRLİKTE ULAŞMAK

Proje hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Yaklaşık 1000 başvuru yapılan Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı'nda Karşıyaka Belediyesi olarak koordinatörlüğünü yaptığımız "Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık" projesi ile hibe almaya hak kazanan 26 proje arasında yer aldık. Paydaşlarımız Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı ile birlikte bir yıl boyunca iş birliği içinde çalışmalar yapacağız. Bu projeyle yerel yönetimlerimizin kapasitelerini artırmayı, Türkiye ve Polonya'daki şehirlerimiz arasında iklim ve çevre eksenindeki diyalogu güçlendirmeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla iki kent arasında, iklim değişikliği uyum eylemleri ve akıllı şehir dijitalleşme uygulamaları kapsamında bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştireceğiz. Gençlerin sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığını artıracak eğitim programlarının geliştirilmesi sağlayacağız. İki kentin belediye personeline yönelik teknik eğitimlerin düzenlenmesi de özel amaçlarımız arasında yer alacak. Tüm çabamız, kentimizde sıfır karbon hedefine ulaşmak için 'ikiz dönüşümü' gerçekleştirmek; yani yeşil dönüşümü dijital dönüşüm ile birlikte sağlamak ve geliştirmektir" diye konuştu.