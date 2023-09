Karşıyaka Belediyesi Gündüz Yaşam Merkezi Hayatları Değiştirdi

2022 yılında hayata geçirilen Karşıyaka Belediyesi Gündüz Yaşam Merkezi bir yılı geride bıraktı.

Merkezde uzmanların gözetiminde ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi desteğiyle Alzheimer hastalarına hizmet verilirken, hasta yakınlarına yönelik çok sayıda eğitim ve seminer düzenlendi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Alzheimer hastası değerli büyüklerimizin yaşamlarını değiştiriyor, hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz merkezimizin örnek teşkil ederek her semtte, her ilçede kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Teşvik etmek için ne kadar faydalı olduğunu örneklerle anlatmak gerekiyor" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve geçtiğimiz yıl Dünya Alzheimer Günü'nde kapılarını açan Gündüz Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıran hizmetler sunuyor. Yıl içerisinde çok sayıda eğitim, söyleşi ve etkinlik düzenlenen merkez, toplumda farkındalık oluşturacak projeler de gerçekleştiriyor.

GÜNDÜZ HİZMET VERİYOR

Bahriye Üçok Mahallesi'nde 5 katlı olarak inşa edilen Gündüz Yaşam Merkezi'nde, 650 metrekarelik kullanım alanıyla Karşıyaka sınırları içerisinde yaşayan Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına hizmet sunuluyor. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi'nin de destek verdiği merkezde, günlük yaşam aktivitelerini yardımsız gerçekleştirebilen ilk ve orta evre Alzheimer hastaları konuk ediliyor.

İLERİ EVREYE GEÇİŞ GECİKTİRİLİYOR

Hastaların sosyalliklerini kaybetmemelerini sağlamak amacıyla çay saatleri, nefes-denge egzersizleri, koordinasyon becerilerini geliştirecek çeşitli faaliyetler, müzik ve sanat aktiviteleri, gezi programları yapılıyor. Farklı sosyal aktiviteler gerçekleştirilmekle birlikte hastaların geçmişten gelen alışkanlıklarını kaybetmemeleri için özel gün ve bayram kutlamaları da özenle gerçekleştiriliyor. İki hemşire, bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanıyla hizmet veren merkezdeki bu etkinlikler, Alzheimer hastası olan yaş almış büyüklerde hastalığın daha ileri evreye geçişini geciktiriyor. Hastalarını güvenli bir yere emanet etmenin rahatlığını yaşayan hasta yakınları da kendilerine zaman ayırabiliyor. Ayrıca hasta yakınlarına yönelik eğitim ve seminerler de düzenlenen merkez hem hastalara hem de hasta yakınlarına fayda sağlıyor.

HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI GİDEREK ARTIYOR

Gündüz Yaşam Merkezi'nin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Alzheimer hastalığı; bilişsel ve motor bozukluklar ile kendini gösteren, sinsi başlangıçlı, ilerleyici vasıflı, ülkemizde ve dünyada en sık görülen demans türüdür. Geçtiğimiz yıllarda olabildiğince bu hastalığın seyrini, hem hastanın hem de yakınlarının hayatındaki etkisini anlatan, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Sadece ülkemizde değil dünyamızda da Alzheimer hastalığının görülme oranının arttığının farkındaydık ve akıllarımızda 'peki ne yapacağız?' sorusu hep vardı. Sağlık hizmeti merkezi hükümetin sorumluluğunda olsa da hastalığın sosyal etkilerini değerlendirerek belediyelerin de çözüm üretmesi gereken hizmet alanına girdiğini değerlendirdik. Bir yıl önce merkezimizi hizmete açtık" dedi.

HER İLÇEDE MUTLAKA AÇILMALI

Merkezde verilen hizmetlerin hastalığın seyrinde olumlu etki yaptığını belirten Dr. Cemil Tugay, "WHO verilerine göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla hastalığın daha da artacağı bilinmektedir. Bu hastalığın çaresi bulunmalı ama çare bulunana kadar daha hızlı ilerlememesi için insanların hayatlarını daha sorunlu hale getirmemesi için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunun mümkün olduğunu bu tesisle birlikte görmüş olduk. Ailelerimize yaptığımız ziyaretlerde hastalarımızın uzman arkadaşlarımızı tanıyor olması, kısa süreli hafızalarındaki gelişimi gösteriyor. Bir hekim olarak bunu gözlemliyor olmak benim için çok önemli. Verilen hizmetin ne kadar doğru olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Bu merkezin bir örnek teşkil ederek her semtte, her ilçede mutlaka böyle bir merkezin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Teşvik etmek için ne kadar faydalı olduğunu örneklerle anlatmak gerekiyor. İnsanların hayatına çok değerli katkılar veren bu mütevazi yapıyı kurmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaptığımız en önemli işlerden olduğunu düşünüyor; yapımında, faaliyetinde katkısı olan, bu hikayenin parçası olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

UZUN BİR VEDA

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı Belgin Karavaş da merkezde verilen hizmetin hastalar ve hasta yakınları için hayati değere sahip olduğunu belirterek, "Bu hastalık en uzun veda denilen bir hastalık. Evlatlarının, sevdiklerinin isimlerini unutuyorlar, son evrede yemek yemeyi hatta yutkunmayı unutuyorlar maalesef. Hastaların yaşam kaliteleri düşerken hasta yakınları hatta tüm sosyal hayat bundan etkileniyor. Dolayısıyla Karşıyaka Belediyesi Gündüz Yaşam Merkezi verdiği hizmet ve oluşturduğu etki ile önemli bir ihtiyaca karşılık veriyor" ifadelerini kullandı.

Masal anlatıcı Sıla Topçam'ın performansının ardından Alzheimer hastalarının merkezde hazırladığı eserlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Öte yandan, Dünya Alzheimer Günü kapsamında Medicana International İzmir Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Yüksel ve Nöroloji Uzmanı Dr. Ceyda Hayretdağ'ın katılımıyla Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen seminerde Alzheimer Farkındalığı ile ilgili bilgiler verildi.