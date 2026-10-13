Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ve vatandaşlarla buluşup hayırlı kazançlar diledi

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Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı kazançlar diledi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Polat, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinleyerek kent sakinleriyle yakından ilgilendi.

Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarında iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Polat, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş, talep ve düşüncelerini dinledi.

Kentteki esnafla doğrudan iletişim kuran Kars Valisi Ziya Polat, farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafla yakından ilgilendi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Polat, esnafın günlük çalışma hayatı ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çeken buluşmalarda Vali Polat, iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. Esnafla yapılan görüşmelerde karşılıklı sohbetler gerçekleştirilirken, kentteki ticari yaşamın nabzı da tutuldu.

Kars Valisi Ziya Polat, esnafla bir araya geldiği sırada vatandaşlarla da sohbet etti. Kent sakinleriyle yakından ilgilenen Polat, vatandaşların görüşlerini dinleyerek günlük yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, karşılıklı iletişimin ve doğrudan temasın önemi ön plana çıktı. Polat, vatandaşlarla sohbet ederek onların düşüncelerini dinledi.

Kars'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ziya Polat'ın temasları, kentteki sosyal ve ekonomik yaşamın yerinde görülmesi açısından önem taşıdı. Esnafın taleplerinin ve vatandaşların beklentilerinin dinlenmesi, kamu yöneticileri ile kent sakinleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunan çalışmalar arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı