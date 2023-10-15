Kars Valisi Polat, üs bölgesinde

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kağızman'da bulunan üs bölgesinde incelemede bulundu.

Şehittepe Üs Bölgesi'ne gelen Polat, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldi.

Jandaramaya görevinde başarılar dileyen Polat, bölge ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ziya Polat'a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka eşlik etti. - KARS