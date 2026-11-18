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Kars'ta hayvancılıkta verimliliğin artırılması, sağlıklı ve kaliteli süt üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yetiştiricilere yönelik eğitim çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursları, Merkez ilçeye bağlı Halefoğlu Köyü'nde devam etti.

Kars ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkta üretim kalitesini yükseltmek ve yetiştiricilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, süt sağımında hijyen ve sanitasyonun önemi ele alınıyor.

Halefoğlu Köyü'nde gerçekleştirilen eğitim programında süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere, sağım öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Sütün kalitesini doğrudan etkileyen uygulamalar hakkında bilgilendirilen üreticilere, sağım ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarılıyor.

Eğitimlerde ayrıca hayvanlarda meme sağlığının korunması, sağım sırasında hijyen kurallarına uyulması, süt kalitesini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin önlenmesi ve sağlıklı süt elde edilmesine yönelik doğru yetiştiricilik uygulamaları üzerinde duruluyor.

Özellikle sağım öncesi meme temizliğinin yapılması, sağım sonrasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınması ve kullanılan ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu uygulamaların hem hayvan sağlığının korunması hem de tüketiciye ulaşan sütün güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetleriyle, geleneksel hayvancılık uygulamalarının bilimsel ve teknik bilgilerle desteklenmesi hedefleniyor. Yetiştiricilerin günlük üretim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinçlendirilmesi ve doğru sağım tekniklerinin yaygınlaştırılması da çalışmaların öncelikleri arasında yer alıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Halefoğlu Köyü'nde sürdürdüğü eğitimlerle, üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kaliteli süt üretiminin yaygınlaştırılması ve hayvancılık işletmelerinde hijyen standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kars genelinde hayvancılığın geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının, yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda devam etmesi hedefleniyor. Sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimlerinin, hem üreticilerin kazancına hem de bölgedeki süt üretiminin kalitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı