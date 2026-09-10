Haberler

Kars’ta tarımsal ürün fiyatları sahadan takip ediliyor

Kars’ta tarımsal ürün fiyatları sahadan takip ediliyor
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars’ta tarımsal ürün fiyatlarının düzenli, güvenilir ve standart bir yöntemle izlenmesi amacıyla yürütülen Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları sahada aralıksız devam ediyor.

Kars'ta tarımsal ürün fiyatlarının düzenli, güvenilir ve standart bir yöntemle izlenmesi amacıyla yürütülen Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları sahada aralıksız devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında tarımsal ürünlere ilişkin güncel fiyat verileri yerinde derleniyor. Sahadan elde edilen veriler, ilgili sistem üzerinden kayıt altına alınarak tarımsal piyasaların güncel durumu yakından takip ediliyor.

"Fiyatlar sahadan takip ediliyor"

TÜFİS kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarına ilişkin güncel ve güvenilir verilerin oluşturulması hedefleniyor. Teknik ekipler tarafından sahadan toplanan veriler, belirli bir standart doğrultusunda sisteme aktarılıyor.

Bu sayede tarımsal ürünlerde fiyat hareketlerinin daha yakından izlenmesi, piyasalardaki değişimlerin zamanında değerlendirilmesi ve karar alma süreçlerinde güncel verilerden yararlanılması amaçlanıyor.

"Güvenilir veri tarım politikalarına katkı sağlayacak"

Tarımsal üretimde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ürün fiyatlarındaki değişimlerin düzenli şekilde takip edilmesi, sektörün mevcut durumunun ortaya konulması açısından önem taşıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla elde edilen veriler, tarımsal piyasaların izlenmesine katkı sunarken, güvenilir ve güncel verilerin oluşturulmasını da sağlıyor.

TÜFİS çalışmalarıyla doğru veri, etkin takip ve güçlü tarım politikaları hedeflenirken, Kars'ta tarımsal piyasaların güncel durumu sahadan takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe'de silahlı kavga! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'da kiralık sosyal konut için fiyatlar ve ilçeler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısının tahliyesi sonrası İrem Derici'nin paylaşımına bakın

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

65 yaşındaki Hatice'nin ölümünde Adli Tıp'tan kritik rapor! Savcı müebbet istedi

Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü