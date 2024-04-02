Kars'ta tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı

Kars'ta tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü Enver Aydın, Başkanlığında İlçe ve Şube Müdürleri ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda slayt gösterisi eşliğinde ilçe ve şube müdürleri sunumlar yaptı.

Toplantıda Kars'ta hayata geçilecek projeler, hayvan sağlığı ve hareketleri, kırsal kalkınma ve gıda denetimleri konuşuldu.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kars'ın çok önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olduğa dikkat çekti.

Toplantı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS