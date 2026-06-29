Kars'ta yaz tatili çocuklar için dolu dolu geçecek: Spor, sanat, müzik ve Kur'an Kursları için hazırlıklar başladı

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında, il genelinde yaz tatili süresince öğrencilerin verimli, eğitici ve eğlenceli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla "Yaz Kursları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de destekleyecek kapsamlı bir yaz programı ele alındı. Kamu kurumları, ilgili kuruluşlar ve eğitim paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yaz boyunca düzenlenecek kurslar ve etkinlikler ayrıntılı şekilde planlandı.

Yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin yaz tatillerini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetlerle değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda il genelinde spor, müzik, resim ve Kur'an kurslarının açılması, kültürel ve tarihi gezi programlarının düzenlenmesi, çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, çocukların yaz kurslarına yoğun katılım sağlamaları için ilgili kurumlar tarafından gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve tüm çocuklara ulaşılması yönünde koordineli bir çalışma yapılması kararı alındı.

Kars Valisi Ziya Polat, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, düzenlenecek kursların öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Polat, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak, güvenli ve verimli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket edeceğini vurguladı.

Yaz boyunca gerçekleştirilecek kurs ve etkinliklerle öğrencilerin yeni beceriler kazanması, sportif faaliyetlerle sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmesi, sanatsal yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerle daha yakından tanışması hedefleniyor.

Kars'ta hayata geçirilecek yaz kursları sayesinde binlerce öğrencinin tatil dönemini dolu dolu geçirmesi beklenirken, eğitimden spora, sanattan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda düzenlenecek etkinliklerle çocukların yaz tatili daha renkli ve verimli hale getirilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı