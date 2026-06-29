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Arpaçay Meliköy'de sıcak asfalt sevinci: Köyün ulaşım çilesi sona erdi

Arpaçay Meliköy'de sıcak asfalt sevinci: Köyün ulaşım çilesi sona erdi
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Meliköy'de tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarıyla köy yolları modern ve güvenli hale geldi. Köylüler, ulaşım sorunlarının çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor. Modern yollar köylülerin yüzünü güldürüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Meliköy'de uzun süredir beklenen sıcak asfalt çalışmasının tamamlanması, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan çalışmalarla birlikte köyün ulaşım altyapısı güçlenirken, vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

Kars İl Özel İdaresi'nce Meliköy'de gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları sayesinde özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarını önemli ölçüde ortadan kaldırıldı.

Köylüler, Milletvekili Adem Çalkın'ın Kars'ın köylerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve yatırımlara verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, Meliköy'e kazandırılan asfalt çalışmasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu belirtti.

Köyün ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürekli girişimlerde bulunan Muhtar Orhan Top'un da sürecin her aşamasında yoğun çaba sarf ettiği ifade edilirken, köy halkı yapılan hizmetlerin Meliköy'ün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Sıcak asfaltla birlikte ulaşım konforunun arttığını belirten vatandaşlar, köyün çehresini değiştiren bu yatırımın bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına da olumlu yansıyacağını kaydetti.

Tamamlanan asfalt çalışmasıyla birlikte Meliköy, modern ve güvenli ulaşım ağına kavuşurken, yapılan yatırım bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Köy sakinleri, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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