Kars'ta Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Hibeler İmzalandı
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Kars'ta 44 yatırımcı hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı 47.834.420 TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında Kars'ta gerçekleştirilecek yatırımların hibe sözleşmeleri imzalandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, yatırımcılarla bir araya geldi. Aydın, projelerin Kars'a ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından sözleşmeler imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Kars'ta 44 yatırımcı yeni tesis kurulumu, teknoloji yenileme ve modernizasyon projeleriyle hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı: 47.834.420 TL

Proje ile Tarım ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması, Modern teknolojilerin üretime entegre edilmesi ve Kırsalda ekonomik kalkınmanın güçlenmesi adına önemli katkılar sağlanacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
