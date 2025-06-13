Kars'ta Kırsal Kalkınma Mevzuat Toplantısı Yapıldı
Kars'ta düzenlenen Kırsal Kalkınma Mevzuat Toplantısı, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yatırımcıların katılımıyla yeni yatırım fırsatları ve destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kars'ta Kırsal Kalkınma Mevzuat Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından, "Kırsal Yeni Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı"nın dönemine ilişkin mevzuat çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Kars'taki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, işletmeciler ve proje danışmanları katıldı.
Toplantıda ayrıca yeni dönem destekleri ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel