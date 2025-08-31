Kars'ta Kaz Yetiştiriciliği Kış Aylarında Artış Gösteriyor

Kars'ın soğuk kış ayları ve karla kaplı coğrafyası, yöreye özgü lezzetiyle bilinen kazların yetiştirilmesi için ideal bir ortam sunuyor. Kış sofralarının vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir gelir kaynağı olan kazlar, besi sürecine alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İncedere köyüne İstanbul'da gelerek yerleşen Mahir Bulut, hem köyüne geri döndü hem de aile bütçesine katkıda bulunmak üzere kaz yetiştiriciliğine başladı. 500 kaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan ve bin 400 kaz varlığına ulaşan Bulut, kesim öncesi kazlarını besiye alırken, günde birkaç kez ise kazları göletlere getirerek yüzdürüyor. Bu şekilde bir taraftan kazlarının su ihtiyacını karşılarken, bir taraftan da kazlarının yıkanarak temizlenmesini sağlıyor.

Kars'a dönerek köyünde kaz yetiştiriciliğine başladığını ifade eden Mahir Bulut, "Bu kazlar yaklaşık 15 günlük iken bana geldiler. Biliklerimiz elimde büyüdü. Bunların bir büyüme süreçleri vardı. Büyüdüler kesim zamanı yetişmesi gerekiyor. En iyi şekilde besilerini yapıyoruz. Hem merada yayılımı sağlıyoruz hem de akşamları arpa ile besliyoruz. Bunların kesim zamanı geldikten sonra bir kısmını keseceğiz. Bir kısmı da kedimize damızlık olarak ayıracağız. Çoğunluğunu satacağız, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" dedi.

Öte yandan, İncedere köyünde bulunan gölete getirilen kazlar, burada yüzerek temizleniyor, kazlar daha sonra meraya çıkarılıyor. Akşamları ise içeriye alınan kazlar, arpa ve buğday verilerek kilo alarak yağlanması sağlanıyor.

Genellikle havaların soğumasıyla başlayan bu süreçte, kazlar daha çok arpa ve buğday gibi yüksek besin değerine sahip doğal tahıllarla beslenerek kilo aldırılır. Bu özel beslenme, kaz etinin lezzetini, kalitesini ve yağ oranını artırarak kış aylarında tüketilecek hale gelmesini sağlıyor.

Kazlar, kışın kesilip tuzlanarak dışarıda ayazda bekletiliyor. Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği kaz eti, yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Kars'ta kaz yetiştiriciliği, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültürel bir geleneği de temsil ediyor. Karslılar için bir sosyalleşme aracı olan "kaz ziyafetleri", kış aylarında misafir ağırlamanın ve toplu yemeklerin en keyifli hali oluyor. Aynı zaman da kaz, bölgenin gastronomik zenginliğini gözler önüne seriyor. - KARS