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Kars'ta hayvan hareket kısıtlaması 3 Kasım'da kalkacak, pazarlar kapalı kalacak

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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle getirilen hayvan hareketi kısıtlamasının 3 Kasım 2026 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu. Karantina ve hastalığın sürdüğü bölgelerde tedbirler sürerken hayvan pazarları ile canlı hayvan borsaları kapalı kalacak.

Kars'ta şap hastalığı nedeniyle 30 Eylül 2026 tarihinde tedbir amaçlı uygulamaya konulan il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlaması, 3 Kasım 2026 itibarıyla kaldırılacak. Ancak karantina süreci devam eden bölgeler ile hastalığın sürdüğü yerlerde kısıtlamalar devam edecek.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hayvan hareketleri kısıtlamalarının 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Kars'ta 30 Eylül 2026 tarihinde şap hastalığı nedeniyle hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il içi ve il dışı hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Hastalıkla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerde gelinen aşama doğrultusunda, söz konusu kısıtlamaların 3 Kasım itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı.

Ancak uygulama, karantina süreci devam eden ve hastalığın halen görüldüğü bölgeleri kapsamayacak. Bu alanlarda hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevcut tedbirler uygulanmaya devam edecek.

"Hayvan pazarları kapalı kalmaya devam edecek"

Kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen hayvan ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlarda tedbirler sürecek. Hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ile hayvan toplama ve satış merkezleri şimdilik kapalı kalacak.

Söz konusu işletmelerin yeniden faaliyete geçirilmesi ise yapılacak değerlendirmelerin ardından, gerekli şartların sağlandığının tespit edilmesiyle mümkün olacak. Bu nedenle hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması, hayvan satış yerlerinin de aynı tarihte açılacağı anlamına gelmiyor.

"Tedbirler sürdürülecek"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin faaliyetlerini güvenli şekilde sürdürebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Alınan kararla birlikte, belirlenen şartlar çerçevesinde hayvan hareketlerinin yeniden serbest hale gelmesi beklenirken, hastalığın devam ettiği ve karantina uygulanan bölgelerde yetiştiricilerin mevcut kurallara uyması önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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