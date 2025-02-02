Kars'ta Halk Oyunları Antrenör Vize ve Gelişim Semineri Düzenlendi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından Kars'ta düzenlenen Halk Oyunları Antrenör Vize ve Gelişim Semineri, halk oyunlarına gönül veren antrenörlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum illerinden gelen antrenörler, geleneksel oyunların yaşatılması ve geliştirilmesi masaya yatırıldı. Seminer süresince antrenörler, halk oyunlarının teknik ve kuramsal boyutlarına dair önemli bilgiler edindi.

Ayrıca, 2025 yılı Halk Oyunları Yarışma Kural Talimatı seminerde detaylı bir şekilde ele alındı. Yeni sezon öncesinde yarışmalarda uygulanacak kurallar, değerlendirme kriterleri ve güncellenen yönergeler hakkında antrenörler bilgilendirildi. Kulüpler Arası Yarışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.

Seminere, Eğitim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selami Akış ve Kars İl Temsilcisi Cem Tokmak da bilgi ve birikimleriyle destek verdi. - KARS