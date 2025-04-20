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Kars'ta Çiftçiler Tarım Arazilerini Sürmeye Başladı

Kars'ta Çiftçiler Tarım Arazilerini Sürmeye Başladı
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Kars'ta 32 binden fazla çiftçi, havaların ısınmasıyla birlikte hububat ve yem bitkisi ekimi için tarım arazilerini sürmeye başladı. Bölgedeki çiftçiler, 2025 yılının bereketli geçmesi için hazırlıklara başladı.

Kars'ta çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte 32 binden fazla çiftçi, 270 bin hektarı aşkın alanda hububat ve yem bitkisi ekimi yapmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden birisi olan Kars'ta hububat ve yem bitkisi ekimi için tarım arazileri sürülüyor. Arazilerini sürmeye başlayan çiftçiler, 2025 yılının bereketli olması dileklerinde bulundu.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü bölgesinde tarım arazilerini sürmeye başlayan Ercan kardeşler, tarım arazilerini ekim öncesi kotan yapıyor.

Havaların yeni ısındığını ve güneşli hava ile birlikte tarlarını sürmeye başladıklarını ifade eden Devrim Deniz Ercan, "Tarlara başladık, malum havalar fırsat vermiyordu bize, havalar sıcak başladık. Bugün sürüyoruz. Allah izin verirse 2-3 gün sonra ekime başlayacağız. Arpa ekeceğiz, arpa, buğday, yulaf, havalar izin verirse devam edeceğiz" dedi.

2 kardeş kendi tarlarını sürdüklerini belirten Batıkan Ercan, "Şuanda tarlamızı kotan yapıyoruz. Ekim için hazırlık yapıyoruz. Bir hafta sonra ekime başlayacağız. Mahsulümüz normal, oluyor, havalar çok yağışlı olunca verim yüksek oluyor. Yağış olmadığı durumlarda verimimiz fazla olmuyor. Kendimiz sulama yapamıyoruz. Yağmur yağarsa verim yüksek oluyor" diye konuştu.

Öte yandan, Kars'ta verimli bir sezon için çiftçiler, toprak hazırlığı çok iyi yapıyor. Mibzerle düzgün ekim, doğru tohum ve dengeli gübreleme çok önemli. Belirlenen kriterlerde ekimi gerçekleştirilen toprakların ise verimi yüksek oluyor.

Kars'ta sabahın erken saatlerinde tarım arazilerini sürmeye başlayan çiftçiler, akşam geç saatlere kadar sürüm işini sürdürüyor. Tarlarının sürümünü tamamlayan çiftçiler daha sonra evlerinin yolu tutuyor. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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