Kars Kazı, Altınla Yarışıyor

Kars Kazı, Altınla Yarışıyor
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Kars'ın Akyaka ilçesinde yetiştirilen kaz yavruları, sahipleri tarafından 'altın' gibi değerli görülüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kazlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de lezzetiyle yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor. Bir kazın porsiyonu 750 TL'den başlayarak 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Türkiye'nin doğusundaki Kars, bu kez ne karla ne de ayazla değil, sofraların gözdesi "kaz" ile gündemde. Kentte özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kazlar, şimdi altınla yarışıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde köy evlerinde kuluçkadan çıkan ve bir süre evlerde bakıldıktan sonra dışarı çıkarılan kaz bilikleri (yavruları), sahipleri tarafından "Benin kazım altın" denilerek gram altınla eşdeğer tutuluyor.

Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazlarının bilikleri meralarda yerlerini aldı. Köylü kadınların gözü gibi baktığı bilikler, büyüyüp kaz olduktan sonra aile bütçelerine de önemli katkı sağlıyor. Köylü kadınlar evlerinin bahçelerinde ve meralarda otlamaya çıkardıkları bilikleri çocukları gibi koruyarak ve besleyerek büyütüyor.

"Altın mı kaz mı?"

Karslılar bu durumu hem tebessümle hem de hafif bir serzenişle karşılıyor. Akyaka'da kendi imkanlarıyla kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer, "Benim kazlarım altındır, kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorlar, çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum" dedi.

"Bir kazdan 6 porsiyon çıkıyor"

Yöresel işletmeler ve lokantalarda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere sunulan kazın porsiyonu 750 TL. Bu fiyat bazı işletmelerde ise bin liraya kadar çıkıyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4 bin 500 lira, gram altın ise 4 bin liradan satılıyor. Bu da 1 kazın, artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu ortaya çıkarıyor.

"Lezzetinden vazgeçilmiyor"

Fiyatlar artsa da Kars halkı kazdan vazgeçmiyor. Özellikle geleneksel tandırda pişirilen kaz, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte hala sofralarının baş tacı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sırf bu eşsiz lezzeti tatmak için Kars'a akın ediyor. Yoğun talep ise fiyatların artmasına neden oluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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