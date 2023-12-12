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Karesi Belediyesi, Yeni Mahalle'de Kapalı Pazaryeri İnşası İçin Çalışmalara Son Aşamada

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Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yeni Mahalle'de TOKİ tarafından hizmete alınması planlanan kapalı pazaryeri yapımı için çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yeni Mahalle'de TOKİ tarafından hizmete alınması planlanan kapalı pazaryeri yapımı için çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Karesi'nin Yeni Mahalle'de (TOKİ) yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri üzerine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan kapalı pazaryeri yapımı için başlattığı çalışmalarda sona geliniyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Orkan, vatandaşların istek ve taleplerini bir bir yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerin köy konakları, spor sahaları, kültür merkezi, park, yeşil alan, mesire alanı, asfalt yol ve parke taşı gibi ihtiyaçlarını planlamalar dahilinde tek tek karşıladıklarını söyleyen Başkan Orkan, Yeni Mahalle (TOKİ) sakinlerine de müjde verdi.

TOKİ kapalı pazaryeri inşası için çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Orkan, pazaryerinin temel yapısının tamamlandığını belirtti. Pazaryerinin bin 200 metrekare arazi içerisinde 800 metrekare üstü kapalı çelik yapıdan inşa edildiğini ifade eden Başkan Orkan, yapıyı kısa süre içerisinde bitirerek hizmete almayı hedeflediklerini söyledi. TOKİ'de yaşayan vatandaşların önemli ihtiyaçlarından birinin de pazaryeri olduğunu vurgulayan Başkan Orkan, "Mahallelerimizin temel ihtiyaçlarını çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Karesimizin ihtiyaçlarını belirliyor, planlamalarımızı yapıyor ve aciliyet sırasına göre tek tek yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız ve yatırımlarımızı vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre öncelik sırasına göre yapılıyor. Karesimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dinçer Orkan Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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