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Karapınar'da Tarla Obrukla Yeniden Çöktü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 yıl önce toprakla doldurulan obruk, yeniden çöktü. Tarla sahibi Ahmet Boztaş, çökme ile ilgili endişelerini dile getirerek, bölgede daha önce de benzer bir sorunla karşılaştıklarını belirtti.

Yıllar önce toprak doldurduğu obruk tekrar çöktü

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 yıl önce tarlada oluşan obruk toprak doldurulduktan sonra ekime devam edilirken, aynı yer tekrar çöktü.

Karapınar ilçesi Apak mevkiinde Ahmet Boztaş'a ait 220 dekar tarlada 6 yıl önce oluşan obruk, toprakla doldurularak ekime devam edildi. Ancak geçtiğimiz günlerde tarla sahipleri, aynı noktada yeniden çökme meydana geldiğini fark etti. Tarlada herhangi bir sorun görülmeden uzun yıllar ekim yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan çöküntü tedirginlik oluşturdu. Çiftçiler, çöküntünün yaklaşık 15 gün önce meydana geldiğini tahmin ediyor.

Tarla sahibi Ahmet Boztaş, "6 yıl önce burada bir obruk oluşmuştu. Biz de burayı toprakla doldurduk, ekime devam ettik. Şimdi tarlayı sürmeye gittik, aynı yer tekrar çökmüş. Çöküntünün derinliği yaklaşık 8 metre. Aynı obrukta bir obruk daha oldu" dedi. Boztaş, 'Çöken yeri dolduracak mısınız' sorusuna ise "Şu anlık bilmiyoruz, çok derin" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - Yerel
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