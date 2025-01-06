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Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Özuzun'dan İki Ülke Arası İlişkiler için Önemli Adım

Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Özuzun'dan İki Ülke Arası İlişkiler için Önemli Adım
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Balıkesir Burhaniye'de Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun, Karadağ'a yaptığı ziyarette göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının savunulması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli temaslarda bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun, Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyaretle göçmenlerin haklarını savunma ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme adına dikkat çeken bir adım attı.

Başkan Özuzun'un temasları, göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına odaklanırken şu başlıklar ön plana çıktı. Özuzun, Karadağ göçmen kimlik kartlarının süresiz oturuma çevrilmesi ve vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda temaslarda bulundu. Ziyarette ayrıca göçmenlere yönelik yatırımlarda vergisel muafiyetler ve harç kolaylıklarının sağlanması. Karadağ'da fabrika kuracak göçmenlere ücretsiz arazi tahsisi yapılması konusunu dile getirdi.

Bu kapsamda, Başkan Özuzun, Karadağ hükümeti Diaspora Bakanlığı Müsteşarı Jasmin Lukaevi, Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovi, Milletvekili Nikola Zirojevi ve BDP Genel Başkanı Sead Ahman ile görüştü. Bu temaslarda göçmenlerin talepleri dile getirilirken, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Ziyarette gençlik ve eğitim alanında işbirliği adımları da atıldı. Başkan Özuzun, Niki Üniversitesi ve Mehmet Fatih Medresesi öğrencileriyle buluşarak, Haziran ve Eylül 2025'te Karadağlı öğrenci gruplarının Körfez Bölgesi'nde ağırlanacağını duyurdu. Bu girişimin, iki ülkenin gençleri arasındaki bağı güçlendireceği ifade edildi. Başkan Özuzun'un Karadağ'dan umutlu bir şekilde dönmesi, göçmen topluluğu için büyük bir moral kaynağı oldu. Taleplerin yerine getirilmesinin, sadece göçmenlerin değil, Karadağ ekonomisi ve sosyal yapısının da güçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Bu ziyaretin, Türkiye ile Karadağ arasındaki bağları daha da güçlendireceği ve halklar arasında kalıcı bir dostluk köprüsü inşa edeceği öngörülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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