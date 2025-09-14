Haberler

Karacasu Festivalinde Esnafa Dolandırıcılık Uyarısı
Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Yaykın Mahallesi'nde düzenlenen "2. İncir Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında esnafa bilgilendirme yapıldı. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festival alanında satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, esnafların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

Festival süresince güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği öğrenilirken Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Karacasu Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Yaykın Mahallesinde düzenlenen 2. İncir Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında festival alanında satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

