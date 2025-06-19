Karacabey Harası'nda Tay İhalelerinde 31 Milyon Lira Gelir Elde Edildi

Karacabey Harası'nda Tay İhalelerinde 31 Milyon Lira Gelir Elde Edildi
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen tay ihalesinde 54 taydan 55'i satılarak toplam 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en yüksek fiyatı, 2 milyon 650 bin lira ile 'Aydın Dayı' adlı tay için belirlendi.

Karacabey Harası'nda 54 tayın satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi. "Aydın Dayı" isimli tay 2 milyon 650 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 60 Arap koşu tayından 55'i satılarak 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 55'i 75 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Özşahinler Lojistik tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan "Aydın Dayı" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Aydın Dayı"yı, İzzet Yıldız'ın 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı "Köksal" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon 750 bin Mehmet Altın'ın aldığı "Öktemtay" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 55 tayın satışından toplam 31 milyon 20 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tay satışı ihalesinde, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarmanın müdahalesiyle çıkan gerginlikler yatıştırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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