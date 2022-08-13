Karabük yerel haberi | Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Örnek Davranış

Karabük haberi: Safranbolu'da pek çok farkındalık çalışmasına imza atan Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, bu kez de ilçede asfalt, kaldırım ve temizlik çalışmalarında görevli belediye personeline dondurma ikram etti.

Safranbolu 'da pek çok farkındalık çalışmasına imza atan Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, bu kez de ilçede asfalt, kaldırım ve temizlik çalışmalarında görevli belediye personeline dondurma ikram etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından ilçede yaşayan çocukların özgür ve demokratik bir şekilde fikirlerini söylemeleri, yaşıtları için projeler üreterek hayata geçirebilmeleri amacı ile kurulan Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi faaliyetlerine devam ediyor.

Sokaklarda yaşayan patili dostlar için hazırlanan kulübelerin boyanması, iklim krizine engel olmak için çevre atölyesi düzenlemek gibi pek çok farkındalık etkinliğine imza atan Çocuk Meclisi üyeleri, şimdi de asfalt, kaldırım ve temizlik çalışmalarında görevli belediye personeline dondurma ikram etti.

Çocuk Meclisi'nin oldukça aktif çalıştığını ve güzel projelere imza attığını kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocuklarımız havaların sıcak olmasından dolayı dışarıda çalışan büyüklerinin bir nebzede olsa serinlemelerine yardımcı olmak için dondurma ve su ikram etmek istediklerini ilettiler. Bizler de onlara destek verdik" dedi.

"GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Çocukların böylesi düşünceli olmasından dolayı geleceğe güvenle baktıklarını belirten Başkan Köse, "Düşünceli davranışlarından dolayı evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarında olmaya, projelerine ve etkinliklerine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.