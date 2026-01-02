Karabük'te Emeklilerden "Maaş Zammı" Eylemi

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük'te emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikası'nın ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği eylem kapsamında "tüm emeklilere seyyanen zam yapılması" talebiyle Karabük Ticaret ve Sanayi Odası binası önüne yürüyerek açıklama yaptı. Sendika Şube Başkanı Burhan Kerez, "Tek adam rejimi ve neoliberal politikalar bu ülkede çalışmayı yoksulluk, emekliliği sefalet haline getirmiştir. Emekliler sadaka değil, gasbedilen haklarını istiyor" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, bugün emekli maaşı zammı ve emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Emekliler, slogan ve dövizlerle TSO binası önüne yürüdü. Sendika Karabük Şubesi Başkanı Burhan Kerez, şunları söyledi:

"Milyonlarca emekli bugün yoksullukla, borçla ve barınma kriziyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değil; tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır. Bu ülkede emeklilik artık bir huzur ve güvence dönemi değil, açlıkla ölmemek mücadelesidir. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış emekçiler; bugün bilinçli bir siyasi politikayla açlığa itilmiştir. Tek adam rejimi altında uygulanan neoliberal ekonomi programı; sosyal devleti tasfiye etmiş, kamusal kaynakları sermayeye ve ayrıcalıklı bir azınlığa aktarmış, emeklileri ise cezalandırılması gereken bir 'yük' olarak görmüştür. Bu bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercihtir. Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinden oluşan 16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16 bin 881 TL gibi bir sefalet aylığına mahküm edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur."

"Tüm emeklilere derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılsın"

Kelez, emeklilerin taleplerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın. Bu artış, kök aylık oyunlarına kurban edilmeden tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılsın. En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur aylığına eşitlensin. Enflasyon kayıpları tam olarak telafi edilsin, refah payı eklensin. Sağlıkta soyguna son verilsin; katkı payları, muayene ücretleri ve ilaç farkları kaldırılsın. Emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için barınma ve kira desteği sağlansın, kamusal sosyal konutlar derhal hayata geçirilsin. Emeklilerin ve emekçilerin örgütlenme, ifade ve demokratik hakları üzerindeki tüm baskılar sona erdirilsin. Tek adam rejimi ve neoliberal politikalar bu ülkede çalışmayı yoksulluk, emekliliği sefalet haline getirmiştir. Emekliler sadaka değil, gasbedilen haklarını istiyor."