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Karabük İl Özel İdaresi'ne 13 Yeni Araç ve İş Makinesi Hizmete Alındı

Karabük İl Özel İdaresi'ne 13 Yeni Araç ve İş Makinesi Hizmete Alındı
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Karabük İl Özel İdaresi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 95 milyon lira değerinde 13 araç ve iş makinesini törenle hizmete aldı. Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, KÖYDES Projesi ile kırsal altyapıda önemli dönüşümler yaşandığını ve son üç yılda 680 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirtti. Protokol üyeleri daha sonra asfalt plentini ziyaret ederek 2026 yılı asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Karabük İl Özel İdaresinin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla temin edilen 13 araç ve iş makinesi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Karabük İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleştirilen programa Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, muhtarlar ve kurum personeli katıldı.

Yaklaşık 95 milyon lira değerindeki 13 araç ve iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Çağatay, kırsal altyapı hizmetlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

İnsanların bulunduğu her yerde ihtiyaçların devam ettiğini belirten Çağatay, geçmişte köylerde su ve yol hizmetlerinin sınırlı imkanlarla yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen KÖYDES Projesi ile kırsal altyapıda önemli dönüşümler yaşandığını aktaran Çağatay, bugün köylerde sıcak asfalt, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinin modern standartlarda sunulduğunu kaydetti.

Karabük'te köylere ulaştırılan hizmetlerin önemli seviyeye ulaştığını dile getiren Çağatay, son üç yılda KÖYDES, hibe ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla köy yollarında toplam 680 kilometre bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çağatay, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, İl Özel İdaresi filosuna katılan yeni araç ve iş makinelerinin Karabük'e hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri asfalt plentini ziyaret etti. Burada üretilen sıcak asfaltın kamyonlara yüklenmesiyle 2026 yılı asfalt sezonunun açılışı gerçekleştirildi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, ilk asfalt üretimi ve sevkiyatını yerinde inceledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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