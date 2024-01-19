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Karabük Belediyesi'nden Emeklilere Müjde

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılana kadar su ücreti ve toplu taşıma hizmetlerinin bedava olacağını açıkladı.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'ün MHP'li Belediye Başkanı olan ve 31 Mart seçimlerinde partisinden yeniden aday gösterilen Rafet Vergili, Rafet Vergili, "Şu anda Türkiye'de emeklilerin durumları iyi değil, iç açıcı değil. Tahmin ediyorum ki ilerleyen günlerde emeklilerin durumu ile ilgili hükümet farklı kararlar alıp iyileştirmeler yapacak. Biz de bu iyileştirmeler yapılana kadar Karabük Belediyesi olarak hesaplarımızı inceledik. Emeklilerimize iyileştirmeleri tamamlanana kadar su ücreti bedava olacak ve toplu taşımalar bedava olacak" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bugün basın toplantısı düzenledi. 65 yaş üstü emekliler için toplu ulaşımın bedava olduğunu belirten Vergili hükümet tarafından emeklilere gerekli iyileştirmeler yapılana kadar su parası alınmayacağını da kaydetti.

"SU VE TOPLU ULAŞIM BEDAVA OLACAK"

Rafet Vergili, "Şu anda Türkiye'de emeklilerin durumları iyi değil, iç açıcı değil. Tahmin ediyorum ki ilerleyen günlerde emeklilerin durumu ile ilgili hükümet farklı kararlar alıp iyileştirmeler yapacak. Biz de bu iyileştirmeler yapılana kadar Karabük Belediyesi olarak hesaplarımızı inceledik. Emeklilerimize iyileştirmeleri tamamlanana kadar su ücreti bedava olacak ve toplu taşımalar bedava olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Karabük Belediyesi Rafet Vergili Türkiye Hükümet Belediye Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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