Karabağlar'da 19 Mayıs Coşku ile Kutlanacak

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu geleneksel olarak düzenlediği Bağımsızlık Koşusu ve Yüksek Sadakat konseriyle yaşatacak.

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu geleneksel olarak düzenlediği Bağımsızlık Koşusu ve Yüksek Sadakat konseriyle yaşatacak.

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Bağımsızlık Koşusu, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışından başlayacak. Atletler, İnönü Caddesi boyunca ter döktükten sonra koşuyu Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'nda sonlandıracak. 4.5 kilometrelik koşuya katılacak 15 yaş üstü vatandaşlara, tişört ve tamamlayanlara da katılım madalyası verilecek. Ayrıca birinciye yarım, ikinci ve üçüncüye de çeyrek altın ödülü olacak.

Akşam da Uğur Mumcu Parkı'nda sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat sahne alacak. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını vurgulayarak, "29 Ekim öncesinde de, geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Bağımsızlık Koşusu'nda ve Yüksek Sadakat konserinde buluşacağız. 104 yıl önce ülkenin en karanlık günlerinde bile geleceğe umutla bakan Ata'mızı ve mücadele arkadaşlarını anacak, bağımsızlık gururunu bir kez daha yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.