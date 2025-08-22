Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Üç İlde Denetlemelerde Bulundu

Orgeneral Metin Tokel, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tokel, birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve personelle bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'taki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Tokel, Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı, Trabzon'daki 17. Komando Tugay Komutanlığı ve Bayburt'taki 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarını ziyaret etti.

Tokel'in denetlemelerde birliklerin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı, personelle bir araya geldiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
