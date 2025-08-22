Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Üç İlde Denetlemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'taki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Tokel, Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı, Trabzon'daki 17. Komando Tugay Komutanlığı ve Bayburt'taki 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarını ziyaret etti.

Tokel'in denetlemelerde birliklerin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı, personelle bir araya geldiği belirtildi. - ERZİNCAN