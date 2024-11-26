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Kar ve Tipide Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu

Kar ve Tipide Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar ve tipide kaybolan 37 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından drone ile yerleri tespit edilerek bulundu. 33 hayvan sağ olarak kurtarıldı.

Kar ve tipide kaybolan hayvanlar jandarma tarafından dron ile yerleri tespit edilerek bulundu

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar ve tipide kaybolan hayvanlar jandarma tarafından drone ile yerleri tespit edilerek bulundu.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü kırsalında kar ve tipiden dolayı 2 vatandaşa ait 37 küçükbaş hayvan kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle birlikte Beşpınar-Yazıbaşı köyleri arasında kalan bölgede drone ile arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Kayıp hayvanlar drone ile havadan tespit edildi. Hayvan sahipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde 33 adet küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sağlık durumlarının kontrolü için İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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