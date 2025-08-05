KAPSİAD'dan HAGİAD'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) yönetimi, görevine yeni başlayan Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği'ne (HAGİAD) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Kayseri sanayisinde önemli bir yere sahip olan çelik kapı sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan fırsat ve zorluklar ile geleceğe yönelik beklentiler ele alındı. KAPSİAD heyeti, çelik kapı sektörünün sadece Kayseri için değil, Türkiye genelinde de üretim ve ihracat alanında güçlü bir temsil gücüne sahip olduğunu vurguladı. Kaliteli ve güvenli üretimi esas alan sektörün, yüzlerce kişiye istihdam sağladığına dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında KAPSİAD Yönetimi, HAGİAD Yönetimine yeni görevinde başarılar dilemek üzere özel olarak hazırlanan bir plaketi de takdim etti. HAGİAD, nazik ziyaret ve anlamlı hediye için KAPSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya ve yönetimine teşekkür ederek, sektörün Kayseri'nin kalkınmasında oynadığı role değindi. HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, kamu kurumları ile sanayi temsilcileri arasındaki güçlü iletişimin ve ortak çalışmaların şehir ekonomisini daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona ererken, önümüzdeki dönemde KAPSİAD ile HAGİAD arasında sektörel gelişim adına iş birliğinin artırılması yönünde olumlu mesajlar verildi. - KAYSERİ