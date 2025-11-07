Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tarihi Rekor: Bir Saate 96 Tır Geçişi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir saatte 96 tır geçiş yapıldığını belirterek 15 yılın en iyi dönemini yaşadıklarını açıkladı. Açılan tır parkı ile yoğunluğun azaldığını ve acil tır geçiş sürelerinin kısaldığını vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir saatte 96 tırın geçiş yaptığını belirterek tarihi bir rekora imza atıldığını ifade belirterek "Şu ana kadar 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır parkıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezer, Avrupa'ya tır çıkışlarında üç gün yoğunluk oluştuğunu belirterek açılan tır parkıyla beraber bu yoğunluğun çözüldüğünü kaydetti. Sezer, acil tır geçişi gerektiren frigolarda 24 saatlik bekleme süresini 2 saate indiğini ifade ederek 15 yılın en iyi dönemini olduğunu belirtti.

"Kısa süreli bir yığılma söz konusu oldu"

Sezer, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır tır trafiğimiz nasıl yazın belli dönemde gurbetçi trafiğimiz çok yoğun oluyorsa yılın bu döneminde de yani ekim ayının sonundan kasım sonuna kadar, aralık ayının 15'ine kadar yoğun bir tır ve ticaret trafiğimiz var. Bu ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü ülkemizin ticaretinin arttığını gösteriyor. Burada bir problem yaşadık. Geniş bir tır parkındaki ruhsat probleminden dolayı kapatıldı. Dolayısıyla kısa süreli bir yığılma söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ilave tedbirler aldık. Bulgaristan tarafıyla bir görüşmeler gerçekleştirdik. Komşu ve dost ülkemiz olan Bulgaristan'a da çok teşekkür ediyoruz. Hem polis teşkilatımız hem de gümrük teşkilatımız tedbirlerini iki katına çıkardılar. Personel görevlendirmelerini iki katına çıkardılar ve bizim buradaki araç yoğunluğunu biriken araç stoğunu bir anda erittik.

Malumunuz dört kapımız var Edirne'de. İkisi Yunanistan'a ikisi de Bulgaristan'a açılan kapılarımız. Bu kapılarda ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var ve bunlardan 1 milyon 409 bini tır araçlarını kapsıyor. Kasım ayı itibarıyla bir haftayı geride bıraktık. Toplam 80 bin 500 araç giriş ve çıkışı var. Bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını kapsıyor. Kapıkule özeline baktığımız zaman 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı var. Buradan da 8 bin 512 son üç günde krizin başladığı dönemdeki araç giriş ve çıkışımızı kapsıyor. Aldığımız tedbirlerle şunu söylemekte büyük fayda görüyorum özellikle çadırlı tırlardaki bekleme süresini 74 saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Gümrük sahası ve dışındaki araçları kapsıyor. Tır parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Acil geçişi gerektiren frigolarda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saatte inmiş durumda. Bu şu ana kadar 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık. Yine şunu belirteyim bir rekor kırdık. Bir saatlik tırın geçişinde 96'ya çıktık. Kapıkule'de şu ana kadarki en iyi rekor."

Kaynak: ANKA / Yerel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.