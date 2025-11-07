Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tarihi Rekor: Bir Saate 96 Tır Geçişi

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir saatte 96 tırın geçiş yaptığını belirterek tarihi bir rekora imza atıldığını ifade belirterek "Şu ana kadar 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır parkıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezer, Avrupa'ya tır çıkışlarında üç gün yoğunluk oluştuğunu belirterek açılan tır parkıyla beraber bu yoğunluğun çözüldüğünü kaydetti. Sezer, acil tır geçişi gerektiren frigolarda 24 saatlik bekleme süresini 2 saate indiğini ifade ederek 15 yılın en iyi dönemini olduğunu belirtti.

"Kısa süreli bir yığılma söz konusu oldu"

Sezer, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır tır trafiğimiz nasıl yazın belli dönemde gurbetçi trafiğimiz çok yoğun oluyorsa yılın bu döneminde de yani ekim ayının sonundan kasım sonuna kadar, aralık ayının 15'ine kadar yoğun bir tır ve ticaret trafiğimiz var. Bu ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü ülkemizin ticaretinin arttığını gösteriyor. Burada bir problem yaşadık. Geniş bir tır parkındaki ruhsat probleminden dolayı kapatıldı. Dolayısıyla kısa süreli bir yığılma söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ilave tedbirler aldık. Bulgaristan tarafıyla bir görüşmeler gerçekleştirdik. Komşu ve dost ülkemiz olan Bulgaristan'a da çok teşekkür ediyoruz. Hem polis teşkilatımız hem de gümrük teşkilatımız tedbirlerini iki katına çıkardılar. Personel görevlendirmelerini iki katına çıkardılar ve bizim buradaki araç yoğunluğunu biriken araç stoğunu bir anda erittik.

Malumunuz dört kapımız var Edirne'de. İkisi Yunanistan'a ikisi de Bulgaristan'a açılan kapılarımız. Bu kapılarda ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var ve bunlardan 1 milyon 409 bini tır araçlarını kapsıyor. Kasım ayı itibarıyla bir haftayı geride bıraktık. Toplam 80 bin 500 araç giriş ve çıkışı var. Bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını kapsıyor. Kapıkule özeline baktığımız zaman 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı var. Buradan da 8 bin 512 son üç günde krizin başladığı dönemdeki araç giriş ve çıkışımızı kapsıyor. Aldığımız tedbirlerle şunu söylemekte büyük fayda görüyorum özellikle çadırlı tırlardaki bekleme süresini 74 saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Gümrük sahası ve dışındaki araçları kapsıyor. Tır parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Acil geçişi gerektiren frigolarda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saatte inmiş durumda. Bu şu ana kadar 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık. Yine şunu belirteyim bir rekor kırdık. Bir saatlik tırın geçişinde 96'ya çıktık. Kapıkule'de şu ana kadarki en iyi rekor."