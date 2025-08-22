Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçilerin Duygu Dolu Dönüşü

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan gurbetçiler, tatil dönüşünde memleketlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadı.

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, Avrupa'ya dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gurbetçiler, ailelerinden ayrılmanın hüznünü dile getirirken Türkiye'nin kendileri için 'cennet gibi' olduğunu vurguladı.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşurken, gurbetçiler duygu dolu sözlerle vatan hasretini anlattı. Öte yandan, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda da uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

" Türkiye'miz cennet gibi"

Almanya'ya dönüş yolunda olan gurbetçilerden Fatma Taşkın, "Ülkemizden ayrıldığımız için çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Tatilimiz çok güzel geçti, Türkiye'miz çok güzel, cennet gibi. Tatil bitti, evimize geri dönüyoruz. Seneye inşallah yine görüşmek üzere. Ailelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz geride kaldı. Gönlümüz isterdi Türkiye'de yaşayalım ama şartlar gereği geri dönüyoruz. Ailemi çok seviyorum, onlardan ayrıldığım için çok üzgünüm. Memleketimize sahip çıksınlar, vatan hepimizin. Ezan sesimizi, ailemizi, vatanımızı çok özlüyoruz" dedi.

"Türk bayrağını görünce tarifsiz bir duygu yaşıyoruz"

Almanya doğumlu Türk vatandaşı Enis Taşkın ise izin günlerinin kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "İzne geldiğimizde büyük bir heyecan yaşıyoruz. Hem güzel hem de biraz hüzünlü oluyor. Dönüşler elbette üzüntülü ama Türkiye'ye girişte Türk bayrağını gördüğümüzde tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Ailelerimizi görüyor, memleketimizi geziyoruz. Bu sene çok güzel geçti, doya doya gezdik, gördük. Vatanımızı çok seviyoruz, gönlümüz burada yaşamak istiyor" diye konuştu.

Avusturya'da yaşayan 13 yaşındaki Mete İçöz ise Türkiye'den ayrıldığı için çok üzüldüğünü söyledi.

" Türkiye'ye büyük katkı sağlıyoruz"

Memleketi Konya'da tatilini tamamlayan Bilal Karatay da Danimarka'ya gitmek için sınırda beklediğini belirterek, "Özlem var, memleket hasreti var. Arkada bıraktığımız ailemiz var; annemiz, babamız var. Biz orada 11 ay çalışıp, burada 1 ay iznimizi yapabiliyoruz. Görüyorsunuz, binlerce insan aynı ıstırabı çekiyor. Gelip ülkeye döviz bırakıp gidiyoruz. Ortalama 4 kişilik bir aile en az 10 bin euro bırakıyor, daha fazla bırakan da var. Bu Türkiye için çok büyük bir katkı. Tabii dönüşlerde bir hüzün oluyor çünkü aklımızın yarısı memlekette kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Kalbimizin yarısı burada kalıyor"

Memleketi Afyon Emirdağ'da tatilini tamamlayan Süleyman Yılmaz da, "Çok özlemişiz, ama artık çalışmalıyız, işe gitmeliyiz. Yani gurbet. Mecbur çalışacağız, ekmek parası için. İnsan vatanın kıymetini bilsin, gerçekten kıymetini bilsin. İsyan etmesin, şükretsin. Bizden daha kötü durumda olanlar var, her halimize şükür. Evet, çok üzülüyorum. İnsan böyle üzülmez. Vatandan ayrılmak, bayrağımızı geride bırakmak zor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Mecbur gidiyoruz" şeklinde konuştu. - EDİRNE