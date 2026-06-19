Kapadokya'da Milli Takım'a moral uçuşu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak olan

A Milli Futbol Takımı'na destek için havalandı. Balon sepetlerine asılan 'Milli Takımımıza Başarılar Dileriz' pankartlarıyla gerçekleştirilen uçuş renkli görüntüler oluşturdu.

Göreme Festival Alanı'ndan sabahın erken saatlerinde 'Milli Takımımıza Başarılar Dileriz' asılı pankartlarla havalanan sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında yaklaşık 1 saat boyunca uçuş gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte, A Milli Futbol Takımı için destek mesajları verildi. Sıcak hava balonu pilotu Tolga Eke, Milli Takım'ın kritik maç öncesinde yanında olduklarını belirterek, "Millilerimizin ilk maçtaki mağlubiyetinden sonra bu maçı almamız gerekiyor. Biz de bizim çocuklara destek amacıyla Milli Takım afişleriyle uçuş gerçekleştiriyoruz. Millilerimize güveniyoruz. Gruptan çıkacaklarına olan inancımız tam. Kapadokya'dan Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen destek uçuşu gökyüzünde renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı