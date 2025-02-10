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Kapadokya'da Karla Kaplı Peribacaları Arasında Kayak Keyfi

Kapadokya'da Karla Kaplı Peribacaları Arasında Kayak Keyfi
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Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası Kapadokya beyaza bürünürken, kayak sever Mustafa Özler peribacaları arasında kayak yaparak herkesi bölgeye davet etti.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi karla kaplanırken, Mustafa Özler peribacaları arasında kayak yaptı. "Denedik ve başardık" diyen Özler, herkesi Kapadokya'ya davet etti.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesine yer alan Kapadokya; günlerdir etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Karla kaplı peribacaları da ziyaretçilerine görsel şölen sunarken; Mustafa Özler ise peribacaları arasında kayak yaptı. Belirledikleri noktada kayak yaptığını ve başarılı olduğunu kaydeden Özler; "5 yıldır snowboard ile ilgileniyorum. Sürekli Erciyes'te kayak yapıyoruz. İş yerimiz zaten peribacalarının arasında, sürekli peribacalarının arasındayız. Dedik ki; bir de peribacalarının arasında deneyelim. Birkaç nokta belirledik. Gerekli önlemleri alıp, ekipmanlarımızı giydikten sonra Kızılçukur'da denedik ve başardık. Vadiler sıkıntılı olduğu için kesinlikle önlemlerin alınması gerekiyor. Herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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