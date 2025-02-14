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Kapadokya'da Ekstrem Spor Tutkunlarından 360 Derece Kayak Deneyimi

Kapadokya'da Ekstrem Spor Tutkunlarından 360 Derece Kayak Deneyimi
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Kapadokya'da bir araya gelen ekstrem spor tutkunları, yoğun kar yağışı sonrası sıra dışı bir kayak deneyimi yaşadı. ATV ve iş makinesi ile yapılan etkinlikler, sporcuların hem adrenalini arttırdı hem de muhteşem manzaranın tadını çıkartmalarını sağladı.

Kapadokya'da bir araya gelen ekstrem spor tutkunları, iş makinesi ile 360 derece dönerek kaymanın keyfini yaşadı.

Nevşehir'de bir araya gelen ekstrem spor tutkunları, peribacaları arasında sıra dışı deneyimlere imza attı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz

örtü ile kaplanan Kapadokya bölgesinde bir araya gelen sporcular hem karın hem de manzaranın tadını çıkarttı. Kapadokya Enduro Spor Kulübü üyeleri, merkeze bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balon kalkış alanında ATV araçlarına bağladıkları halatlarla kayak yaptı. İşi daha da çılgın hale getiren sporcular, iş makinesine bağladıkları iple 360 derece dönerek kaymanın keyfini yaşadı.

Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Vehbi Taşkıran, "Kulübümüzün kuruluş amacı Kapadokya bölgesinde sportif faaliyet ve organizasyonları artırmak ve bölgemizin spor turizminden de daha fazla pay almasını sağlamak. Turizm Kapadokya bölgesinde zaten gelişmiş durumda. Spor turizminde ise bölgemizde çok eksiklikler var. Biz enduro motor, paraşüt gibi farklı alternatifleri de ekleyerek canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yapılabilecek alternatif ekstrem sporları denediklerini söyleyen Taşkıran, "Daha önce hiçbir yerde yapılmamış etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Atla ve ATV ile çekerek kayak yapıyoruz. İş makinesi ile dönerek kayak yapıyoruz. Amacımız içimizdeki çocuğu çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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