Kanseri Yenen Minik Tamer Talha'ya Fenerbahçe Forması Hediye Edildi

Hatay'da kanseri yenen 3 buçuk yaşındaki Tamer Talha Oğuz'a Fenerbahçeli yöneticilerce imzalı forma hediye edildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşayan Oğulcan ve Merve Oğuz çiftinin 3 buçuk yaşındaki oğulları Tamer Talha Oğuz'un geçen yıl 8 Ağustos'ta yapılan muayenesinde beyninde 4x2 santimetre boyutunda tümör tespit edildi. Kısa sürede tedavisine başlanan minik Tamer 9 Ağustos'ta 4,5 saat süren operasyon geçirdi. Ameliyatla Tamer'in beyninde yer alan tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yapılan patolojide dördüncü evre kötü huylu tümör teşhisi konuldu. Anne ve babanın gayretli mücadelesiyle yaklaşık 14 ay süren tedavi süreciyle 23 Eylül 2025'te yapılan MR sonuçlarında Tamer'in beyninde herhangi bir tümöre rastlanmadı. Kanseri yenen Tamer Talha'nın zaferi tüm Türkiye'ye umut oldu ve ülkenin dört bir yanından vatandaşlar aileyle iletişime geçerek mutluluklarını kutladı. Ailesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı olan Tamer Talha'ya bir hediyeyse gönül verdikleri takımdan geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, futbol takımında görev yapan futbolcuların imzaladıkları formayı Tamer Talha'ya hediye etti.

İskenderun İtfaiye Müdürlüğü personeli olan 27 yaşındaki baba Oğulcan Oğuz, oğlunun hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "8 Ağustos'ta kanser teşhisi konuldu. 23 Eylül'de ise güzel haberi aldık; oğlumuz kanseri yenmişti. Yaklaşık 14,5 ay süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından şükürler olsun sağlığına kavuştu" dedi.

Yapılan haberlerin ardından Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Oğuz, "Oğlum zaten küçük yaşına rağmen Fenerbahçeliydi. Haberi gören kulüp yetkilileri bizimle temasa geçti ve Tamer'e forma gönderdiler. Oğlum formayı görünce çok mutlu oldu, hatta o gece formasıyla uyumak istedi. Ben o sırada nöbetteydim, annesi bana fotoğrafını gönderdi. Gözlerindeki mutluluğu görmek herşeye bedeldi. Oğlum için gösterdikleri bu incelik bizi çok duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu süreci atlattık, Rabbim tüm hastalara da şifa versin" ifadelerini kullandı. - HATAY