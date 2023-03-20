Kanser hastası ağabeyini ziyarete giden genç, o evde depreme yakalanıp hayatını kaybetti

Kanser hastası ağabeyini ziyarete giden genç, depreme orada yakalanıp hayatını kaybetti. Kardeşi depremde ölen adam ise, "Zoruma gidiyor ama Allah'ın takdiri" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da trajik bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ayın 5'inde, kanser hastası üvey ağabeyini ziyarete giden Mustafa isimli genç, geceyi onun yanında geçirmeye karar verdi. Ayın 6'sında saatler 04.17'yi gösterdiğinde o büyük felaket meydana geldi ve depreme ağabeyinin evinde yakalanan Mustafa, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ağabeyi Selahattin Abalı ise aynı binadan hafif sıyrıklarla çıkarak kurtuldu. Yıllardır kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Abalı, o gece yaşananları ise korku dolu gözlerle anlattı.

"Deprem beni basketbol topu gibi zıplattı"

Depremin son derece şiddetli olduğunu hatırlatan Abalı, "Sabaha karşı saat 4'e 10 kala lavaboya kalktım, girdim. Girdikten sonra yatağıma döndüm, kahve içiyordum. Aradan 10 dakika geçti ve bir sarsıntı oldu. Geçicidir dedim. Aradan yarım dakika geçmeden bir sallandı, beni sanki basketbol topu gibi zıplattı. Zıpladım, zıpladım sonra bir baktım aşağıdayım. Duvarlar üstümdeydi, evin içinden zorla çıktım. Arkadaş da yanımdaydı, yatıyordu. Onu tuttum, yanıma aldım. Arkamda yatak vardı, duvara yaslanmıştım. Yatak sayesinde kurtuldum. O yatağı çektim, kendimi korudum ama bütün duvarlar, kolon hep üstümüzdeydi" dedi.

"Mustafa sizlere ömür. Zoruma gidiyor"

Üvey kardeşinin o gece kendisini ziyarete geldiğini ancak misafirliğe geldiği evin ona mezar olduğunu söyleyen Selahattin Abalı, "Misafirim vardı, Mustafa. Kendisi üvey annemin çocuğu olur. O da depreme merdiven boşluğunda yakalandı. Enkaz altındaydı, sizlere ömür. Benim de zoruma gidiyor ama herkes ölüyor. Allah'ın takdiri. Ne diyeyim, şehit oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY