Kamu Sendikası, Memurlara Ek Zam Talep Etti

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Memurlarımıza verilen zam, daha yılın 3'üncü ayında enflasyon karşısında erimiş, alım güçleri hızla düşmüştür" diyerek memurlara ek zam talebinde bulundu.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, memur maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini ve kamu çalışanlarının alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü söyledi. Ocak ayında memurlara toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam yapıldığını belirten Kaya, "Memurlarımıza verilen zam, daha yılın 3'üncü ayında enflasyon karşısında erimiş, alım güçleri hızla düşmüştür. Resmi rakamlar bile bu gerçeği gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

"Geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor"

Özellikle temel tüketim maddelerine gelen zamlarla birlikte memur maaşlarının barınma, gıda, ulaşım ve enerji gibi en temel ihtiyaçları karşılamakta bile yetersiz kaldığını ifade eden Kaya, "Bugün bir memurun maaşı, yalnızca kira ve temel gıda harcamalarına yetiyor. Kamu çalışanları için geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor" dedi.

Kaya, toplu sözleşme ile belirlenen maaş artışlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını ve memurun ekonomik gerçeklerden uzak bir maaş düzenlemesine mahkum edildiğini savundu. Memur maaşlarına ek zam yapılmasını ve enflasyona karşı daha güçlü bir koruma sağlanmasını talep eden Kaya, "Kamu çalışanlarının emeği, alın teri yok sayılamaz. Enflasyonun her ay yükseldiği bir ortamda memur maaşları gerçek enflasyona göre düzenlenmeli ve çalışanların refahı korunmalıdır. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak memurlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi. - ANKARA