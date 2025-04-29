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Kale'de Dolu Yağışı Etkili Oldu

Kale'de Dolu Yağışı Etkili Oldu
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Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan dolu yağışı, caddelerde ve sokaklarda birikintilere yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası gerçekleşen dolu, ekili arazilere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kale'de dolu yağışı etkili oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışı sonrası yer yer birikintiler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından, Denizli'nin Kale ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçede öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrasında ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde birikintiler oluştu.

Aniden başlayan dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar boşaldı, vatandaşlar iş yerlerine sığındı.

Dolu yağışı ve sağanak yağmur yağışı nedeniyle sokaklarda şu birikintileri oluştu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE İÇKE - Yerel
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