Ramazan'ın bakır geleneği sessizliğe büründü

Ramazan ayına sayılı günler kala, bakır kapların kalaylanması geleneği unutulmaya yüz tuttu. Bayburt'ta bakırcılık yapan Yusuf Öztürk, maliyetlerin artması ve modern mutfak ürünlerinin yaygınlaşması nedeniyle bu geleneğin neredeyse tamamen sona erdiğini belirtti.

Ramazan ayına sayılı günler kala geçmişte evlerin vazgeçilmez hazırlıkları arasında yer alan bakır kap, tencere ve kazanların kalaylanması geleneği artık unutulmaya yüz tuttu.

Bir zamanlar Ramazan'dan haftalar önce bakırcıların yolunu tutan vatandaşlar, bakır eşyalarını kalaylatarak iftar sofralarına hazırlık yapardı. Ancak son yıllarda hem maliyetlerin artması hem de modern mutfak ürünlerinin yaygınlaşmasıyla bu gelenek neredeyse tamamen ortadan kalktı.

Bayburt'ta yıllardır bakırcılık yapan Yusuf Öztürk, mesleğin yok olma noktasına geldiğini söyledi. Bakır kapta pişen yemeğin lezzetinin farklı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Eskiden Ramazan'a bir ay kala ciddi bir hareketlilik olurdu. Şimdi ise kalay için gelen neredeyse yok. Bakır ve kalayın pahalı olması nedeniyle vatandaş artık tercih etmiyor" dedi.

Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü ifade eden Öztürk, birçok ustanın farklı iş kollarına yöneldiğini belirterek, "Bir zamanlar bulunduğumuz bölgede çoğunlukla bakırcı dükkanları vardı. Şimdi imalat neredeyse bitti. Yeni nesil bu işi tercih etmiyor" diye konuştu.

Anadolu'nun yüzlerce yıllık el sanatlarından biri olan bakırcılığın yaşatılması gerektiğini dile getiren Öztürk, dedesinden babasına, babasından kendisine miras kalan mesleğin son temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, "Ben son kalem olacağım gibi. Artık işin erbabı yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Ramazan hazırlıklarının simgesi olan bakır kapların kalaylanması geleneği, ustaların ifadesine göre bugün geçmişte kalan bir hatıra haline geldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
