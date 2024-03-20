Kainat Holding, Lisanslı Depoculuk Alanında Büyük Yatırım Yapacak

Kırklareli'nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren Kainat Holding, lisanslı depoculuk alanında önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 192 milyon TL'lik toplam maliyeti olan ve 50.000 ton kapasiteli depoculuk tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 63 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi alan holding, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Holding, depoculuk yatırımındaki enerji ihtiyacını karşılamak için iştirakleri olan Enerji Tarlası ve Kainat Enerji ile ön protokol imzaladı. Bu sayede enerji teminindeki ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılayarak sürdürülebilir bir işletme modeli benimseyen holding, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Kainat Holding Yönetim Kurulu Başkanı, yaptığı açıklamada, bu yatırımın ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, yerel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, tesisin tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdamın artması ve yerel ekonominin canlanmasının beklendiğini ifade etti.

Holding'in lisanslı depoculuk yatırımı, ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar ve sürdürülebilirlik odaklı iş modeliyle dikkat çekiyor. Holdingin enerji ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılayarak çevresel etkisinin minimize edilmesi, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefine de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL