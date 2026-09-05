Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Badem Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde badem üreticileri hasat çalışmalarına başladı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve kurum amirleriyle birlikte badem üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti. Hasat çalışmalarına katılan Kaymakam Soysal, üreticiden badem üretimi ve hasat süreci hakkında bilgi aldı. İlçede badem üretiminin geliştirilmesi ve tarımsal ekonomiye katkısının artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Soysal, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Hasat döneminin tüm üreticilerimiz için verimli geçmesini diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı