Kahramanmaraşlı Pilot 7 Saat Havada Kalarak 230 Km Uçtu

Kahramanmaraşlı Pilot 7 Saat Havada Kalarak 230 Km Uçtu
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Yamaç paraşütü sporcusu Yılmaz Cansarı, 7 saatlik uçuşla 230 km'lik mesafe kat ederek Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine ulaştı. Cansarı, uzun mesafe uçuşuyla yamaç paraşütü tarihinde öne çıkan bir başarıya imza attı.

Kahramanmaraşlı yamaç paraşütü pilotu, gerçekleştirdiği uçuşla 7 saat boyunca gökyüzünde kalarak 230 kilometrelik mesafeyi kat etti. Sporcu Yılmaz Cansarı, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kadar giderken o anları da kayıt altına aldı.

Yamaç paraşütü sporcusu ve pilotu Yılmaz Cansarı, gerçekleştirdiği uzun mesafe uçuşla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye genelinde branşında ilk 20 sporcu arasında yer alan Cansarı, 7 saat boyunca havada kalarak 230 kilometrelik mesafeyi kat etti. Uçuşunu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başarıyla tamamlayan deneyimli sporcu, iniş yaptığı noktada vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Zorlu uçuş boyunca hava akımlarını ve rüzgarı ustalıkla kullanan sporcu, güvenli bir rota izleyerek uçuşunu tamamladığı belirtildi.

Cansarı'nın uzun süre havada kalması ve kat ettiği mesafe, Türk yamaç paraşütü tarihinde öne çıkan performanslar arasında yer aldı.

Uçuş sonrası açıklamada bulunan sporcu Yılmaz Cansarı, "Bu uçuşlar, bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya geldim çok eğlenceli bir uçuş oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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