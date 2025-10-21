Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Toparlanma Süreci İvme Kazanıyor

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kahramanmaraş artık toparlanma sürecini geride bırakıyor. Depremden sonra ihalesi yapılan 83 bin 179 konut ve ticarethanenin yüzde 53'ünü hak sahiplerine teslim ettik. Yerinde dönüşüm kapsamında 24 bin 523 bağımsız birime ruhsat verdik. 61 bin 150'si konut olmak üzere 70 bin 595 hak sahipliği oluşturuldu" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, düzenlenen basın toplantısında genel bilgilendirme de bulundu. Kahramanmaraş'ın artık toparlanma sürecini geride bırakmaya başladığına değinen Vali Ünlüer," Şehrimiz, deprem öncesinden daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Depremden sonra büyük bir gayretle yürüttüğümüz çalışmalarda, ihalesi yapılan 83 bin 179 konut ve ticarethanenin yüzde 53'ünü hak sahiplerine teslim ettik. Yerinde dönüşüm kapsamında 24 bin 523 bağımsız birime ruhsat verdik. Şu ana kadar 61 bin 150'si konut olmak üzere toplam 70 bin 595 hak sahipliği oluşturuldu. Depremde 34 bin 232 binamız yıkık veya acil yıkılacak durumdaydı. Ağır hasarlı 78 bin 943, orta hasarlı 24 bin 995 binamız vardı. Bugün itibarıyla enkaz kaldırma oranımız yüzde 99'u aştı. Artık yeni Kahramanmaraş'ın temelleri sağlam şekilde atılıyor. Afetzede vatandaşlarımıza bugüne kadar 10 milyar 671 milyon lira nakdi destek sağladık. Hasar ödemeleri, kira ve taşınma yardımları, tahliye yol masrafları ve vefat destekleriyle toplam 434 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Eğitimde, depremde kullanılamaz hale gelen 356 okulumuzun ardından hızlı bir toparlanma süreci başlattık. 83 okulun yapımını tamamladık ve eğitim öğretime açtık. 143 okulun yapımı ise devam ediyor. Bu okulların tamamlanmasıyla sınıf sayımız 12 bin 198'e ulaşacak, yani deprem öncesine göre yüzde 18 artış göstereceğiz. Öğretmen sayımız 17 bin 706, öğrenci sayımız 266 bin 242. Deprem öncesine göre öğretmen sayısında yüzde 6, öğrenci sayısında yüzde 19 azalma yaşansa da eğitimin kalitesi ve erişimi her geçen gün daha da güçleniyor" diye konuştu.

"Olayların aydınlatma oranı yüzde 99 seviyesinde"

Sağlık, sanayi, kültür ve turizm alanı gibi farklı konular hakkında da bilgi veren Vali Ünlüer, "Sağlık alanında da çok büyük bir dönüşüm içindeyiz. Depremde 4 hastanemiz ağır hasar alarak yıkılmıştı. Bugün itibarıyla üç devlet hastanemizin yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi ve Nurhak Devlet Hastanemiz halkımıza hizmet veriyor. Yörük Selim Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere 3 büyük projemiz ise yapım aşamasında. Toplam proje tutarları 17 milyar 328 milyon lira. Bununla birlikte ilimizde 25 birinci basamak sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Yatak kapasitemiz deprem öncesine göre yüzde 8 artarak 3 bin 417'ye ulaştı. Asayişte, Kahramanmaraş huzur ve güvenliğini en üst düzeyde koruyor. 2025 yılının ilk 9 ayında 28 bin 629 olay meydana geldi. Bu olayların aydınlatma oranı yüzde 99 seviyesinde. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve cinsel suçlarda çözülme oranımız yüzde 98'in üzerinde. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda, özellikle hırsızlık olaylarında yüzde 37 oranında azalma sağladık"ifadelerini kullandı.

"6 sanayi sitemizin yapımı devam ediyor"

Ulaşımda, depremde hasar gören tüm ana yolların onarımlarının büyük oranda tamamladıklarına dikkat çeken Ünlüer," Şehir genelinde TOKİ bağlantı yollarını, köprüleri ve alt geçitleri yeniden hizmete kazandırdık. Demiryolu hatlarımızda onarım çalışmaları tamamlandı. Hızlı tren projeleri tamamlandığında Kahramanmaraş-Adana arası 1,5 saate, Gaziantep-Kahramanmaraş arası ise 48 dakikaya düşecek. Sanayide üretim çarkları yeniden dönüyor. 12 küçük sanayi sitemiz faaliyet gösteriyor, 6 sanayi sitemizin yapımı devam ediyor. Teknik Makine Sanayi Sitesi, Kuyumcukent ve Ahşap İşleri İhtisas Sanayi Sitesi projeleriyle binlerce işyerini modern hale getiriyoruz. Organize sanayi bölgelerimizde 44 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Tarım ve Orman alanında da ciddi ilerlemeler sağladık. 21 bin 812 hayvancılık işletmesine yem desteği verdik, 25 bin 929 işletmede toplam 148 milyon liralık nakdi yem yardımı yaptık. Bitkisel üretimde yüzde 75 hibeli desteklerle 77 bin dönüm alanda üretimi teşvik ettik. Kültür ve turizmde de yeniden yapılanma sürecindeyiz. Deprem sonrası yıkılan ve hasar gören tarihi yapılarımızın restorasyonu devam ediyor. Pazarcık Cumhuriyet, Mağralı ve Pınarbaşı camilerinin restorasyonlarını tamamlayarak ibadete açtık. Diğer eserlerimizin onarım çalışmaları sürüyor. İstihdamda ise kayıtlı işsiz sayımız bir önceki yıla göre yüzde 23 azaldı. 2023 ve 2024 yıllarında düzenlediğimiz 83 toplum yararına programla 16 binden fazla vatandaşımıza iş imkanı sağladık" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ