Ebrar Sitesi çevresinde ticari hayat yeniden canlanıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgede ticari hayat yeniden şekilleniyor. Bölgede yapımı tamamlanan iş yerleriyle birlikte esnaf, yeni dükkanlarında faaliyete geçmeye başladı.

Deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında Ebrar Sitesi çevresinde inşa edilen ticari alanlarda önemli bir aşama kaydedildi. Edinilen bilgilere göre bölgede yaklaşık 120 iş yerinin yapımı tamamlandı. Tamamlanan iş yerleri esnafa teslim edilirken, esnaf da iş yerlerinde kepenk açmaya başladı. Yeni yapılan dükkanların ağırlıklı olarak zemin artı tek katlı şekilde planlandığı, iş yerlerinin gıda, market, berber, terzi, kafe ve çeşitli hizmet sektörlerine hitap ettiği öğrenildi. Bölgedeki esnafın büyük bölümünün deprem öncesinde afetin simge noktalarından Ebrar Sitesi ve çevresinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Ebrar Sitesi çevresinde süren çalışmalarda yaya yolları, otopark alanları ve altyapı hatlarının büyük oranda tamamlandığı, önümüzdeki aylarda yeni iş yerlerinin de hizmete girmesiyle birlikte bölgenin eski ticari canlılığına kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.

Esnaftan Ayhan Yavuz, "Ben 40 yıldır berber esnafı olarak hizmet verdim. Şimdi de Ebrar Sitesi'nde faaliyetime devam etmekteyim. Yeni iş yerimize arkadaşlarımızın gelmesini beliyoruz" dedi.

Bir başka esnaf Ejder Kurt da, "Biz yeni taşındık ve esnaflar da yeni yeni gelmeye başladılar. Daha tam yerine oturmadılar gelenlerden de memnunuz daha fazla görmek istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf İbrahim Özlüde ise, "Oturanların sayısı yüzde 75 oranında doldu bu çerçevede esnaflarımız da artık yeni yeni iş yerlerini açıyorlar. Tabi vatandaşların çokluğu bizi de etkiliyor. Burada bir aile ortamı var. Depremde nasıl kenetlendiysek birbirimize şimdi de yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ