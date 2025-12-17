Haberler

Ebrar Sitesi çevresinde ticari hayat yeniden canlanıyor

Ebrar Sitesi çevresinde ticari hayat yeniden canlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Ebrar Sitesi çevresinde inşa edilen 120 yeni iş yeri faaliyete geçmeye başladı. Esnaf yeniden açılan dükkanlarıyla bölgedeki ticari canlılığı yeniden kazanmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgede ticari hayat yeniden şekilleniyor. Bölgede yapımı tamamlanan iş yerleriyle birlikte esnaf, yeni dükkanlarında faaliyete geçmeye başladı.

Deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında Ebrar Sitesi çevresinde inşa edilen ticari alanlarda önemli bir aşama kaydedildi. Edinilen bilgilere göre bölgede yaklaşık 120 iş yerinin yapımı tamamlandı. Tamamlanan iş yerleri esnafa teslim edilirken, esnaf da iş yerlerinde kepenk açmaya başladı. Yeni yapılan dükkanların ağırlıklı olarak zemin artı tek katlı şekilde planlandığı, iş yerlerinin gıda, market, berber, terzi, kafe ve çeşitli hizmet sektörlerine hitap ettiği öğrenildi. Bölgedeki esnafın büyük bölümünün deprem öncesinde afetin simge noktalarından Ebrar Sitesi ve çevresinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Ebrar Sitesi çevresinde süren çalışmalarda yaya yolları, otopark alanları ve altyapı hatlarının büyük oranda tamamlandığı, önümüzdeki aylarda yeni iş yerlerinin de hizmete girmesiyle birlikte bölgenin eski ticari canlılığına kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.

Esnaftan Ayhan Yavuz, "Ben 40 yıldır berber esnafı olarak hizmet verdim. Şimdi de Ebrar Sitesi'nde faaliyetime devam etmekteyim. Yeni iş yerimize arkadaşlarımızın gelmesini beliyoruz" dedi.

Bir başka esnaf Ejder Kurt da, "Biz yeni taşındık ve esnaflar da yeni yeni gelmeye başladılar. Daha tam yerine oturmadılar gelenlerden de memnunuz daha fazla görmek istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf İbrahim Özlüde ise, "Oturanların sayısı yüzde 75 oranında doldu bu çerçevede esnaflarımız da artık yeni yeni iş yerlerini açıyorlar. Tabi vatandaşların çokluğu bizi de etkiliyor. Burada bir aile ortamı var. Depremde nasıl kenetlendiysek birbirimize şimdi de yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title